На М4 «Дон» запустят систему высокоточного геопозиционирования для автономного транспорта

В России создается инфраструктура высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом. До конца 2026 года ее планируется развернуть на участке федеральной трассы М4 «Дон» от Воронежа до Новороссийска, включая Ростов-на-Дону и Ростовскую область.

Система уже работает на участке М4 до Воронежа. Инфраструктура для автономного транспорта также развернута на трассах М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и Казани. Южный коридор через Ростовскую область рассматривается как одно из направлений ее дальнейшего развития. По данным разработчиков проекта, инфраструктура создается для использования автономным транспортом, в том числе роботизированными грузовиками «Яндекса».

Для высокоточного позиционирования используется технология GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Сначала координаты определяются по сигналам навигационных спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и BeiDou с точностью 5–15 м, после чего с помощью наземной корректировки точность доводится до 2–5 см.

Корректировка осуществляется с использованием математических моделей и сети референсных станций, размещаемых на телеком-инфраструктуре. Такая точность используется для навигации автономного транспорта, в том числе при движении в плотном потоке и необходимости точно удерживать полосу движения.

«Ростовская область — ключевой логистический узел. Регион не только связывает центр страны с югом, но и сам формирует большие объемы грузоперевозок за счет развитой промышленности и АПК»,— сообщил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. По его словам, внедрение технологии на М4 должно повлиять на организацию грузоперевозок по южному направлению.

В «Яндексе» отмечают, что точное геопозиционирование является одним из условий работы автономного транспорта на дорогах общего пользования. По словам руководителя сервиса автономного транспорта в «Яндексе» Сергея Мельника, развитие такой инфраструктуры создает условия для дальнейшего масштабирования автономных грузоперевозок.

Первая очередь инфраструктуры была создана на М4, дальнейшее покрытие должно охватить участок от Воронежа до Новороссийска до конца 2026 года.

Валерий Климов