Елена Вычерова назначена директором комплекса «Петровский остров» в Воронеже

С 7 октября на должность директора музейного комплекса «Петровский остров» в Воронеже назначена Елена Вычерова. Пост, соответственно, покидает Николай Комолов, занимавший его с момента основания организации. В региональном министерстве культуры поблагодарили господина Комолова «за высокий профессионализм, который он проявил за время своего руководства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

Елена Вычерова руководила Воронежским областным краеведческим музеем с 2007 года по март 2025-го. Как сообщал «Ъ-Черноземье», она оставила должность по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя доверили заместителю директора по развитию Роману Берестневу. В ноябре прошлого года он был утвержден на посту руководителя учреждения.

Госпожа Вычерова родилась 22 сентября 1966 года в Воронеже, окончила исторический факультет ВГУ в 1989 году. С 1989 по 2004 год работала в коммерческих структурах, затем возглавила «Воронежоблкинофонд» (2004–2006) и краеведческий музей. Под ее руководством были разработаны экспозиции на корабле-музее «Гото Предестинация» и в усадьбе Сталь фон Гольштейнов, а также создана новая экспозиция по истории Воронежской области во время Великой Отечественной войны.

Министр культуры Воронежской области Мария Мазур выразила уверенность, что многолетний опыт Елены Вычеровой в сфере музейного управления «будет способствовать дальнейшему развитию учреждения и укреплению культурного потенциала региона».

Государственное бюджетное учреждение «Петровский остров» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2025 года. Учредителем выступает регион, управление осуществляется через областное министерство культуры. В состав музейного комплекса недавно вошел отреставрированный «Дом Гарденина», который торжественно открыли 16 сентября. Экспозиционное пространство «Дома Гарденина» объединяет восемь тематических залов, демонстрирующих становление Воронежа в статусе колыбели флота и быт купечества.

Денис Данилов