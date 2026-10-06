Крым получил 21 новый автобус большого класса ЛиАЗ

В Крым поступил 21 новый автобус большого класса ЛиАЗ. Техника будет работать на маршрутах в Симферополе, Симферопольском районе и Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Всего в 2026 году регион должен получить 51 автобус, работающий на газомоторном топливе. Из них 26 машин приобретут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», еще 25 поступят по соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и Советом министров Крыма. Общая стоимость контрактов составляет около 679 млн руб.

Автобусы большого класса рассчитаны на повышенную пассажировместимость, оборудованы низким полом для маломобильных пассажиров, системами кондиционирования и информирования. Использование газомоторного топлива, отмечает господин Аксенов, позволяет снизить эксплуатационные расходы и объем вредных выбросов, а также повысить комфорт пассажирских перевозок.

Вячеслав Рыжков