Жителю Новороссийска ужесточили наказание по 27 эпизодам мошенничества
Краснодарский краевой суд изменил приговор жителю Новороссийска Игорю Зятнину, осужденному по 27 эпизодам мошенничества. Судебная коллегия по уголовным делам сочла назначенное Приморским районным судом Новороссийска наказание чрезмерно мягким и заменила условный срок на реальное лишение свободы, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установил суд, с мая 2017 года по июнь 2021 года Зятнин под различными предлогами похитил у граждан более 13,2 млн руб. Он предлагал потерпевшим вложить деньги в якобы выгодные сделки с земельными участками, поставками стройматериалов и алкогольной продукции, оформлением документов и строительством объектов. Получив средства, обвиняемый создавал видимость исполнения обязательств, однако выполнять их не намеревался и распоряжался деньгами по своему усмотрению.
Приморский районный суд Новороссийска приговорил Зятнина к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 7,975 млн руб. Часть похищенных средств осужденный вернул в ходе разбирательства. Апелляционная инстанция заменила условное наказание на семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Зятнин взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.