Возбуждено дело после гибели пассажира автобуса в ДТП под Новосибирском

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием междугороднего автобуса и грузовика в Новосибирской области. Оно расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщило главное управление МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса доставлен в отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла утром 6 октября на 130-м км трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса, выполнявший рейс из Карасука в Новосибирск, врезался в стоящий на полосе разгона грузовик Volvo с полуприцепом.

В автобусе находились 42 пассажира. В результате столкновения один из них погиб, еще одного доставили в больницу с травмами.

Александра Стрелкова