«Ставрополькрайводоканал» заплатит за бензин 159 млн рублей кубанскому поставщику

ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» выбрало поставщика топлива по закупке с начальной ценой 158,8 млн руб. Единственную заявку подало ООО «Автокарт-Юг», предложившее цену без снижения — 483,60 руб. за единицу. Комиссия признала аукцион несостоявшимся из-за отсутствия конкуренции, но допустила компанию к закупке и решила заключить с ней договор. Это следует из протокола подведения итогов по закупке, опубликованному на площадке Росэлторг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Предприятие закупает бензин АИ-95 и АИ-92, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ для своих нужд. Заказчик планирует отпускать топливо через АЗС по всему Ставропольскому краю, в том числе на станциях в радиусе до 20 км от перечисленных в техническом задании населенных пунктов. Такой порядок позволяет заправлять транспорт предприятия на территории региона, а не привязывать его к одной нефтебазе. Сумма договора составляет 158,8 млн руб. с НДС. Заявка «Автокарт-Юга» совпала с начальной ценой: экономии по итогам аукциона не возникло.

Закупку разместили 18 сентября, заявки принимали до 5 октября. Протокол датирован 6 октября. Документация называет процедуру повторной. До нее водоканал объявлял аналогичную закупку в конце августа с тем же начальным лимитом 158,8 млн руб.; прием заявок завершался 16 сентября. По данным карточки первой процедуры, ее результаты подводили 21 сентября.

«Автокарт-Юг» зарегистрировано в Краснодаре, компания специализируется на топливных картах для юридических лиц и предпринимателей. По данным тендерного агрегатора «Синапс», она участвовала в 174 закупках и выступала поставщиком в контрактах общей стоимостью около 704,5 млн руб.; среди крупнейших заказчиков агрегатор указывает «Ставрополькрайводоканал». Заказчик заключал с компанией девять договоров на 230,3 млн руб. Эти суммы описывают историю закупочных отношений, но сами по себе не свидетельствуют о нарушениях. Профиль компании и данные о контрактах.

При этом в приговоре от 28 января 2026 года по делу о хищении топлива на автозаправках суд описал ООО «Автокарт-Юг» как одного из корпоративных клиентов АЗС. Согласно приведенным в решении расчетам, по этому клиенту оплаченный объем топлива превышал фактически отпущенный на 29,8 тыс. литров, а разница в стоимости составила 1,15 млн руб. Суд рассматривал эти цифры в рамках дела о недоливе топлива на АЗС, где применяли измененное программное обеспечение; «Автокарт-Юг» фигурировал среди клиентов, а не обвиняемых. Приговор касается событий прошлых лет и не устанавливает связи с нынешней закупкой.

Станислав Маслаков