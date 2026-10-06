Ресурсоснабжающие организации Саратова задолжали за газ более 200 млн рублей

В Саратове ресурсоснабжающие организации задолжали за природный газ более 200 млн руб. О долгах ресурсников и населения говорили в облдуме на депутатских слушаниях, посвященных вхождению региона в отопительный сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Саратовской области Фото: Дума Саратовской области

Председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Алексей Сидоров сообщил, что с начала года общая задолженность действующих ресурсоснабжающих организаций города перед «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла почти 312 млн руб. На 5 октября просроченная задолженность ресурсников за газ составляет 217 млн руб. — на 95 млн, или 31%, меньше, чем в начале года. «На сегодня общая задолженность населения на прямых договорах перед основными поставщиками составила 4,3 млрд руб.», — подчеркнул господин Сидоров.

С 1 октября в Саратове объекты социальной сферы подключаются к отоплению по заявкам. На 6 октября тепло подано в 397 объектов из 727 — 54,6%. Подключено 70% детских садов, 60% школ и почти 50% лечебных учреждений. Постепенно отопление подается в вузы, техникумы и колледжи. До конца недели в Саратове планируется подключить к отоплению 90% объектов соцсферы.

Татьяна Смирнова