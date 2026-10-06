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Проверку системы оповещения в Петербурге перенесли на 9 октября

Комплексную проверку региональной системы оповещения населения Петербурга перенесли с 7 на 9 октября. Об этом сообщили в специальном канале «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга» в мессенджере MAX. Этот канал также будут использовать для информирования горожан во время проверки.

Изначально проверка должна была пройти 7 октября

Изначально проверка должна была пройти 7 октября

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Изначально проверка должна была пройти 7 октября

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Изначально проверка должна была пройти 7 октября с 10:30 до 11:00. О причинах переноса в сообщении не уточняется.

Ранее о переносе проверки на 9 октября сообщили в ряде регионов России. В частности, соответствующие сообщения появились в Подмосковье, Калужской области, Хакасии и Чувашии.

Карина Дроздецкая

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