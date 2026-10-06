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В Казани демонтировали полумесяц с башни Сююмбике

С башни Сююмбике в Казанском Кремле демонтировали полумесяц для реставрации. Конструкцию весом около 80 кг утром опустили краном и разобрали для транспортировки на производственную базу, сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране ОКН.

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В Казани демонтировали полумесяц с башни Сююмбике

В Казани демонтировали полумесяц с башни Сююмбике

Фото: пресс-служба Комитета Татарстана по охране ОКН.

В Казани демонтировали полумесяц с башни Сююмбике

В Казани демонтировали полумесяц с башни Сююмбике

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН

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В Казани демонтировали полумесяц с башни Сююмбике

Фото: пресс-служба Комитета Татарстана по охране ОКН.

В Казани демонтировали полумесяц с башни Сююмбике

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН

Полумесяц изготовлен из меди, его позолоченное покрытие частично утрачено из-за осадков, ветра, перепадов температур и времени. После очистки поверхности реставраторы нанесут специальный лак-клей, а затем покроют элементы сусальным золотом. На всю работу потребуется около 4 граммов золота.

Реставрацию проведет Борис Симаков, ранее работавший с элементами шпиля Пушечного двора Казанского Кремля. После завершения работ полумесяц вернут на башню.

Анна Кайдалова