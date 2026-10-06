Ульяновская область и Республика Беларусь будут сотрудничать в сфере станкостроения и обслуживания железных дорог

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время визита в Беларусь обсудил с президентом Республики Александром Лукашенко расширение партнерства. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

Алексей Русских и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в сфере станкостроения и обслуживания железных дорог. Предложено создать на базе Ульяновского станкостроительного завода совместное предприятие с «Белорусской станкостроительной компанией» по выпуску союзного станка. Также обсуждалось сотрудничество с Белорусской железной дорогой по поставке путевых машин.

Как уточняют в правительстве региона, ульяновские компании предложили свои компетенции Минскому заводу колесных тягачей, провели переговоры с ОАО «БАТЭ» и посетили экспозиции региональных предприятий.

Также правительство региона направило 50 одаренных детей в образовательную поездку в Беларусь.

Руфия Кутляева