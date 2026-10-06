В Новороссийске проверят систему оповещения 9 октября

Проверка системы оповещения населения в Новороссийске пройдет 9 октября с 10:40. Ранее сообщалось о проверке 7 октября, но дату изменили. Об этом сообщили в городской администрации.

В 10:43 мск 9 октября прервут теле- и радиовещание, чтобы комплексно проверить готовность всей системы.

Мэрия отмечает, что, несмотря на плановый характер мероприятия, жителей и гостей города просят обратить особое внимание на тексты SMS-сообщений и push-уведомлений приложения «МЧС России», а также на сообщения сиренно-речевых устройств. Не исключается возможность поступления сигналов о реальных угрозах.

Звучание сирен — это предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». По нему необходимо включить телевизор на любой из 10 общероссийских общедоступных каналов первого мультиплекса, приемники проводного и эфирного вещания на «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Алина Зорина