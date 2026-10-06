Суд в Пензе рассмотрит дело о мошенничестве с охраной вуза на 3,8 млн руб.

Октябрьский суд Пензы рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Удмуртии, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о мошенничестве с охраной пензенского вуза ушло в суд

Фото: Макс Олега Денисова Дело о мошенничестве с охраной пензенского вуза ушло в суд

Фото: Макс Олега Денисова

По данным следствия, в прошлом году один из пензенских вузов заключил контракт с ЧОО на услуги по охране. Обвиняемая, будучи руководителем подрядной организации, знала, что ЧОО не сможет надлежащим образом исполнить контракт из-за отсутствия в штате необходимого количества квалифицированных сотрудников.

Тем не менее фигурантка ввела в заблуждение руководство вуза и предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями об оказанных услугах. После поступления на счет охранной организации оплаты по контракту обвиняемая похитила из этих средств более 3,8 млн руб.

Марина Окорокова