«Ростсельмаш» готовится к новому падению рынка сельхозтехники

Совладелец «Ростсельмаша» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин предупредил, что в 2027 году спрос на сельхозтехнику может продолжить снижаться. Он выступил с таким прогнозом 5 октября на Российском агротехническом форуме в Москве, пишет «Агрономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Федичкина Фото: Кристина Федичкина

По словам господина Бабкина, аграрии по-прежнему нуждаются в обновлении машин, но им не хватает денег на закупки: хозяйствам приходится в первую очередь искать средства на следующий производственный цикл. Среди факторов давления он назвал дорогие кредиты, налоговую нагрузку, рост цен на ресурсы и перевозки.

В 2025 году предприятия отрасли вложили в развитие 14,3 млрд руб., а к августу 2026 года инвестиции составили 3,4 млрд руб. Это не план вложений на 2027 год: объем инвестиций на следующий год пока неясен и предприятиям, возможно, придется направить деньги на покрытие убытков и поддержание текущей работы. Поэтому сравнивать 14,3 млрд руб. за полный 2025 год с 3,4 млрд руб. за часть 2026-го как итоговое падение инвестиций за два года некорректно.

Спад уже отразился на выпуске и эффективности заводов. Производительность труда в отрасли, рассчитанная по стоимости продукции на одного сотрудника, снизилась с 6 млн руб. в 2023 году до 4,1 млн руб. в 2025-м — на 32%. Выпуск сельхозтехники в денежном выражении составил в 2025 году 173,3 млрд руб. против 264 млрд руб. в 2023-м. При этом стратегическая цель на 2030 год — 381,3 млрд руб. Разрыв между фактическим выпуском и целью особенно заметен на фоне сокращения инвестиций.

Для «Ростсельмаша» состояние внутреннего спроса определяет планы производства. В сентябре совладелец компании говорил «Ведомостям», что продавцы не ждут серьезного оживления до марта 2027 года: цены на зерно остаются низкими, экспортные проблемы сохраняются, а крупные закупки пока не планируют. По его оценке, выпуск комбайнов за 2026 год может достичь примерно 2,5 тыс. машин, примерно на 20% выше низкой базы предыдущего года.

Дилеры описывают ту же проблему со стороны хозяйств: 84% участников опроса Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники назвали слабый спрос главным негативным фактором, 44% указали на дорогие кредиты. АСХОД оценивает снижение продаж новой техники примерно в 50% за три года с учетом 2026-го и ожидает дальнейшего падения на 15% по итогам этого года.

Спрос падает, хотя парк машин стареет: в 2025 году более десяти лет эксплуатировались 57% тракторов и 48% зерноуборочных комбайнов. Новых тракторов поставили 16 тыс. при целевом ориентире Минсельхоза 42,6 тыс. в год; комбайнов — 2,7 тыс. при цели 12,5 тыс. Заводы продолжают выпускать новые модели, но разработка машины занимает от пяти до семи лет и более, поэтому сегодняшние новинки опираются на прежние инвестиции. Для «Ростсельмаша» это означает необходимость одновременно сохранять разработки и переживать период слабых заказов, заявил господин Бабкин.

Станислав Маслаков