Бывший красноярский парламентарий завершил ознакомление с материалами дела

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков завершил ознакомление с материалами своего уголовного дела. «Теперь следователь должен составить обвинительное заключение и отправить его прокурору на утверждение», — сообщает Telegram-канал экс-парламентария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2026 года был отменен приговор в отношении Александра Глискова, по которому он получил 10 лет колонии строгого режима и штраф 10 млн руб. по обвинению во взятке. Расследование было возобновлено, а экс-парламентария отпустили из колонии под домашний арест.

В сентябре 2026 года домашний арест ему заменили на запрет определенных действий.

Илья Николаев