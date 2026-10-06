В Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях перенесли проверку сирен на 9 октября

Ранее запланированная на 7-ое октября комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с практической подачей сигнала «Внимание всем!» была перенесена на пятницу, 9-ое октября. Изменения коснулись всех регионов, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Начало проверки запланировано на 10:40 по местному времени (в Оренбуржье — MSK+2, Самарская и Ульяновская области — MSK+1). В это время будут работать электросирены и громкоговорители, после чего начнется замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных каналов на ТВ и радио.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не паниковать, а также включить ТВ или радио для ознакомления с распространяемой информацией.

Яна Вежлева