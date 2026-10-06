Аэропорт Сочи 6 октября планирует обслужить 139 рейсов

Аэропорт Сочи 6 октября готов обслужить 139 рейсов и 20,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Суточный план полетов — 70 рейсов на прилет и 69 на вылет. Сейчас аэропорт работает без ограничений, по фактическому расписанию. Обслуживание пассажиров и воздушных судов идет непрерывно, ситуация в общей зоне и зоне ожидания вылета спокойная, скоплений пассажиров нет.

Авиакомпании выстраивают расписание с учетом ограничений воздушного пространства, введенных за последние сутки. Решения о переносах, отменах или объединении рейсов принимают перевозчики.

Информацию об услугах для пассажиров задержанных рейсов, прохладительных напитках, горячем питании и размещении в гостинице можно найти на специальном информационном экране в зоне регистрации секторов В2 и А2, а также в зоне ожидания вылетов. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейса у авиакомпании перед выездом в аэропорт и следить за обновлениями через аудиообъявления, электронные табло и на официальных сайтах перевозчика и аэропорта.

Алина Зорина