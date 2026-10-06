В Самаре суд отправил драгдилера из Киргизии отбывать наказание на родину

Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил представление ФСИН России о передаче осужденной гражданки Республики Кыргызстан для отбывания наказания на ее родину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, приговором Городищенского районного суда Волгоградской области женщина признана виновной в покушении на сбыт наркотиков. Ей назначено наказание в виде 11 лет колонии общего режима.

С октября 2025 года осужденная отбывает наказание в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области на территории Куйбышевского района Самары. ФСИН обратилась в суд с представлением о передаче осужденной для отбывания наказания в Киргизию.

Суд исследовал материалы дела, убедился в отсутствии обстоятельств, которые бы препятствовали передаче осужденной, и удовлетворил представление ведомства.

Георгий Портнов