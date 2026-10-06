Переработчик рыбы из Кузбасса увеличил выпуск на 8,5%

Рыбоперерабатывающее предприятие «Русалочка», расположенное в Топкинском районе Кемеровской области, увеличило производство на 8,5% по итогам девяти месяцев 2026 года. Всего выпущено более 170 тыс. тонн продукции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Увеличить выпуск и сохранить рабочие места предприятию удалось несмотря на проблемы с поставками сырья из-за неудачной путины на Дальнем Востоке. Как отметили на предприятии, рост обеспечен за счет запуска нескольких новых позиций продукции, что позволило адаптироваться к изменениям рынка.

Завод выпускает более 300 наименований продукции, включая рыбу холодного и горячего копчения, пресервы, морепродукты, салаты из морской капусты, икорное масло, а также рыбные котлеты и пельмени.

Предприятие было основано в 1999 году супругами Оксаной и Вячеславом Цуцковыми. С 2004 года управление бизнесом перешло к их детям — Олесе и Владимиру Цуцковым.

Лолита Белова