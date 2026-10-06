Саратовская область почти готова к отопительному сезону

Саратовская область вступает в отопительный сезон. Степень готовности жилищно-коммунального хозяйства обсуждалась в областной думе на депутатских слушаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Саратовской области Фото: Дума Саратовской области

Подготовка началась сразу по окончании прошлого осенне-зимнего периода, напомнил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин. На 5 октября техническая готовность коммунального хозяйства составляет 99,7%. Из 3,16 тыс. теплоисточников готовы 3,14 тыс.(99,4%), полностью подготовлены более 2,2 тыс. км тепловых сетей и 295 центральных тепловых пунктов.

Балаково и Энгельс готовы на 100%. Все 13,6 тыс. многоквартирных домов получили паспорта готовности.

По словам министра, отопление начали подавать в социальные учреждения во всех муниципальных районах. В зоне особого внимания — детские сады, школы и больницы.

Татьяна Смирнова