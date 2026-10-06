Жительница Оренбуржья перевела мошенникам 13 млн рублей

Жительница Новосергиевского района Оренбургской области перевела мошенникам 13 млн руб. после звонка по поводу ее погибшего мужа. Об инциденте сообщает областная полиция.

В июле 2026 года женщине позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ей необходимо явиться в военкомат и заполнить заявление о награде ее погибшего мужа, а также предупредил о попытке снять деньги с ее счета. Для предотвращения возможного хищения аноним предложил перевести средства на «безопасный счет».

Следуя указаниям, женщина дважды сняла со своего счета в общей сложности 11,8 млн руб. и передала их незнакомцу. Сотрудникам банка она объяснила, что деньги ей нужны для приобретения жилья. Скоро потерпевшая обналичила еще 1,2 млн руб. и перевела их через терминал на неустановленный счет.

Вскоре собеседник перестал выходить на связь, в связи с чем женщина обратилась в полицию. Так, общий ущерб превысил 13 млн руб. В пресс-службе ведомства сообщили, что уголовное дело уже возбуждено.