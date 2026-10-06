Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Оренбуржья перевела мошенникам 13 млн рублей

Жительница Новосергиевского района Оренбургской области перевела мошенникам 13 млн руб. после звонка по поводу ее погибшего мужа. Об инциденте сообщает областная полиция.

В июле 2026 года женщине позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ей необходимо явиться в военкомат и заполнить заявление о награде ее погибшего мужа, а также предупредил о попытке снять деньги с ее счета. Для предотвращения возможного хищения аноним предложил перевести средства на «безопасный счет».

Следуя указаниям, женщина дважды сняла со своего счета в общей сложности 11,8 млн руб. и передала их незнакомцу. Сотрудникам банка она объяснила, что деньги ей нужны для приобретения жилья. Скоро потерпевшая обналичила еще 1,2 млн руб. и перевела их через терминал на неустановленный счет.

Вскоре собеседник перестал выходить на связь, в связи с чем женщина обратилась в полицию. Так, общий ущерб превысил 13 млн руб. В пресс-службе ведомства сообщили, что уголовное дело уже возбуждено.