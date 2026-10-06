Вышедшие на IPO свердловские компании смогут получить поддержку под 0,5% годовых

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) будет предоставлять гарантийную поддержку для компаний Среднего Урала, прошедших процедуру первичного публичного размещения акций (IPO), сообщили в областном департаменте информационной политики. Льготная ставка по поручительству установлена на уровне 0,5% годовых, что вдвое ниже стандартных условий фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Льготные условия доступны публичным акционерным обществам (ПАО), которые провели IPO. Директор СОФПП Валерий Пиличев пояснил, что инструмент создан совместно с Банком России для стимулирования выхода бизнеса на рынок публичного капитала, а также для развития альтернативных кредитованию способов привлечения денег. «Подготовка к IPO требует от компаний затрат на выстраивание корпоративной структуры, финансовую отчетность, раскрытие информации и рейтингование. Покрыть эти расходы можно в том числе с помощью кредита, обеспеченного фондом»,— сказал он.

Банк России подготовил комплекс мер для развития рынка акционерного капитала. В числе предложений регулятора — налоговые стимулы и расширение доступа компаний к инструментам государственной поддержки. При этом в сентябре СОФПП снизил стоимость классических гарантийных продуктов с 1,5% до 1% годовых. Максимальная сумма ответственности фонда по новым и стандартным продуктам составляет 100 млн руб.

Ирина Пичурина