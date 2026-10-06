Глава Ставрополя станет экспертом бизнес-премии «Твердые знаки — 2026»

Глава Ставрополя Иван Ульянченко вошел в состав Экспертного совета бизнес-премии «Твердые знаки — 2026», которую проводит «Коммерсантъ Кавказ». В 2026 году премия впервые проходит на Кавказе и объединяет проекты малого, среднего и крупного бизнеса Ставропольского края и республик СКФО.

Экспертному совету предстоит оценить проекты, реализованные на территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа в период с августа 2025 по август 2026 года. Главным условием участия является наличие конкретного результата у представленного проекта.

В состав совета также вошли старший вице-президент Группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний "Агроальянс"» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников, генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко и представители «Коммерсантъ Кавказ».

В 2026 году проекты принимаются в восьми номинациях: цифровые решения и внедрение ИИ, социальные инициативы и бизнес-практики, HR-решения, импортозамещение, недвижимость, медицинский бизнес, туризм и АПК.

Победителей и финалистов в каждой номинации определит Экспертный совет путем голосования. Согласно регламенту, каждый поступивший проект рассматривают все члены совета.

Прием заявок на премию продолжается до 22 ноября. Участие бесплатное и проходит на конкурсной основе. Награждение лауреатов состоится 10 декабря в Ставрополе.

Подать заявку и ознакомиться с положением о премии можно на сайте «Коммерсантъ Кавказ». Организатором премии выступает деловое издание «Коммерсантъ Кавказ».