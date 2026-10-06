На Дону с администрации района взыскали 19 млн рублей за загрязнение почвы металлами

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с администрации Песчанокопского района 19,7 млн руб. в пользу Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора в качестве возмещения вреда, причиненного почве. Соответствующее решение содержится в картотеке суда.

Как установил суд, в марте 2025 года специалисты Росприроднадзора обследовали неразграниченную территорию в с. Песчанокопском возле земельного участка на ул. Энгельса. На площади 5 тыс. кв. м были обнаружены навалы отходов производства и потребления — в том числе боя кирпича, лома бетона, обрезков деревьев, пластиковых отходов, грунта, резиновых шлангов и твердых коммунальных отходов.

Отходы размещались непосредственно на почве, без специально оборудованных площадок, твердого покрытия, учета по классам опасности и защиты от атмосферных осадков. По результатам лабораторных исследований в почве было выявлено превышение концентраций хрома, железа, алюминия, кобальта и нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил причиненный почве вред в 19,7 млн руб. и потребовал от администрации возместить его в добровольном порядке. После отказа ведомство обратилось в арбитражный суд.

Администрация Песчанокопского района признала требования на 3,2 млн руб., в остальной части иска возражала, в том числе ссылаясь на нарушения при отборе проб. Суд эти доводы отклонил, признав результаты исследований достоверными. В частности, отбор проб проводился аккредитованной лабораторией в соответствии с требованиями ГОСТ.

Суд также признал администрацию надлежащим ответчиком, несмотря на то что непосредственный источник размещения отходов установлен не был. По мнению суда, обязанность муниципальных органов в данном случае заключается в том числе в организации мероприятий по охране окружающей среды и ликвидации несанкционированных свалок на землях с неразграниченной государственной собственностью.

Наталья Белоштейн