В Краснодаре задержали начальника складской логистики за хищение продуктов для школ

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли схему хищения продуктов питания, предназначенных для общеобразовательных учреждений Краснодара. Подозреваемый задержан при попытке сбыта около 5 т продовольствия, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что начальник отдела складской логистики некоммерческой организации, являющейся поставщиком продуктов в муниципальные учреждения образования, незаконно присвоил продовольственные товары в особо крупном размере. Отмечается, что он планировал перепродать их по заниженной стоимости третьему лицу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере). Следственный отдел УФСБ устанавливает других причастных и иные эпизоды.

Алина Зорина