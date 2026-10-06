Оптовые продажи на Дону в августе упали на 20% до 2,15 трлн рублей

Оборот оптовой торговли в Ростовской области за январь—август 2026 года составил 2,153 трлн руб. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Основной объем пришелся на организации оптовой торговли. За восемь месяцев их оборот составил 1,767 трлн руб., увеличившись на 3%. На организации других видов экономической деятельности пришлось 386,2 млрд руб., при этом их оборот сократился на 7,5% год к году.

В августе ситуация на оптовом рынке резко ухудшилась. Оборот оптовой торговли составил 93,4% от июльского уровня и 79,5% от показателя августа 2025 года. Таким образом, в годовом выражении продажи сократились на 20,5%.

У организаций оптовой торговли в августе оборот оказался на 20% ниже уровня годом ранее и на 6,8% меньше июльского. Их объем составил 80% от показателя августа 2025 года и 93,2% от июльского.

Еще заметнее снижение зафиксировано у организаций других видов экономической деятельности. В августе их оборот составил 77,1% от прошлогоднего показателя, снизившись на 22,9% год к году. По сравнению с июлем объем уменьшился на 5,8%.

Положительная динамика оптового рынка по итогам восьми месяцев сформировалась за счет результатов предыдущих месяцев. В августе все представленные в статистике категории продемонстрировали двузначное снижение в годовом выражении.

Валерий Климов