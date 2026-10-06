Суд утвердил торги по имуществу ростовской «Зари» на 58,6 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области утвердил порядок реализации залогового имущества обанкротившегося агрохолдинга ООО «Заря» из Тацинского района — семь лотов с начальной ценой 58,60 млн рублей будут выставлены на электронных торгах. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно материалам дела, суд урегулировал разногласия между конкурсным управляющим Константином Коваленко и залоговым кредитором — ПАО «Донхлеббанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), утвердив предложенный порядок торгов. Площадкой для проведения торгов определён «Фабрикант».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Заря» зарегистрировано в 2012 году в станице Ермаковская Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредитель компании — Андрей Барладян. Уставный капитал компании составляет 2,7 млн рублей. За 2025 год прибыль компании составляет — 28 тысяч рублей, выручка за 2025 год — 240 тысяч рублей.

На продажу выставлены семь лотов. Лот 1 — земельный участок сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер 61:38:0600014:28, площадь 4 млн кв. м) с начальной ценой 54,57 млн руб. Лот 2 — Citroen C4 2012 года выпуска, 474 тыс. руб. Лот 3 — Nissan Pathfinder 2.5D 2010 года, 1,3 млн руб. Лот 4 — Volvo XC90 2005 года, 623 тыс. руб. Лот 5 — Kia Rio, 641 тыс. руб. Лот 6 — ТагАЗ KJ Тайгер 2010 года, 486 тыс. руб. Лот 7 — ТагАЗ KJ Tager 2010 года, 486 тыс. руб. Залогодержателем по всем лотам выступает ПАО «Донхлеббанк».

Непосредственно перед утверждением условий торгов суд принял отказ ПАО «Донхлеббанк» от заявления о признании недействительным решения собрания кредиторов от 5 декабря 2025 года, что открыло возможность для согласования актуального порядка реализации имущества. Средства от продажи сельхозугодий и автопарка планируется направить на погашение требований залогового кредитора и покрытие внеочередных расходов в рамках процедуры банкротства.

Тат Гаспарян