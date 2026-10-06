В Оренбурге задержали похитителя портмоне с деньгами

Полиция Оренбурга задержала мужчину за кражу портмоне, в котором лежало почти 100 тыс. руб. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что потерпевший, расплачиваясь в магазине стройматериалов, оставил кошелек в тележке. На тот момент в нем находились 97 600 рублей. Позже портмоне обнаружил 38-летний задержанный и присвоил его себе: по словам мужчины, деньги он потратил на покупку стройматериалов в том же магазине.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Яна Вежлева