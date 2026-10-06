Грузооборот на Дону за восемь месяцев вырос всего на 1 процент

Грузооборот автомобильного транспорта в Ростовской области за январь—август 2026 года составил 2,68 млрд тонно-километров, увеличившись на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Тонно-километр — единица измерения транспортной работы, которая соответствует перемещению одной тонны груза на расстояние в один километр. В январе—марте грузооборот составлял 901,2 млн тонно-километров и был на 3,8% ниже прошлогоднего уровня. По итогам первого полугодия показатель вышел в положительную зону и достиг 2,01 млрд тонно-километров, прибавив 1,9% год к году.

В июле грузооборот составил 352 млн тонно-километров, увеличившись на 5% к июлю 2025 года. В августе показатель снизился до 320,4 млн тонно-километров, что на 7,4% меньше, чем годом ранее.

Относительно июля грузооборот в августе сократился на 9%. Таким образом, за восемь месяцев транспортная работа автомобильного транспорта на Дону увеличилась лишь незначительно, на 1,1%.

Валерий Климов