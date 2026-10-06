Леонид Черкесов вновь избран председателем Госсовета Чувашии

Леонид Черкесов избран председателем Государственного Совета Чувашии восьмого созыва. Решение принято 6 октября на первой сессии нового состава парламента.

Господин Черкесов заявил, что в ближайшее время парламенту предстоит рассмотреть проект республиканского бюджета на предстоящие три года. Также среди приоритетов он назвал выполнение социальных обязательств, поддержку участников СВО и их семей, а также реализацию национальных проектов и государственных программ.

Анна Кайдалова