Аксайский металлургический комплекс взыскал с «Кавказкабеля» 34,9 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Кавказкабель» в пользу ООО «Аксайский металлургический комплекс» 30,6 млн руб. задолженности за поставленную медную катанку, а также более 4,2 млн руб. неустойки. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Спор возник из договора поставки медной катанки, заключенного компаниями в марте 2025 года. В рамках двух спецификаций Аксайский металлургический комплекс в конце марта и начале апреля 2026 года поставил «Кавказкабелю» около 39,5 т медной катанки на общую сумму с учетом предусмотренного договором увеличения цены 30,6 млн руб. Покупатель товар в полном объеме не оплатил.

После направления претензии «Кавказкабель» подтвердил наличие задолженности и гарантировал погасить ее до 30 мая. Однако, согласно подписанным сторонами актам сверки, долг в размере около 30,6 млн руб. сохранялся как минимум на 6 сентября.

Помимо основного долга суд взыскал с «Кавказкабеля» 872,6 тыс. руб. неустойки за период с 4 мая по 4 июня и еще 3,3 млн руб. за период с 5 июня по 21 сентября. Кроме того, неустойка продолжит начисляться до фактического исполнения обязательства из расчета 0,1% от суммы основного долга за каждый день просрочки.

Также суд взыскал с ответчика 27 тыс. руб. расходов на представителя, 540,6 тыс. руб. государственной пошлины в пользу истца и 33,4 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета.

Таким образом, по состоянию на дату вынесения решения общая сумма взысканий в пользу Аксайского металлургического комплекса составила около 34,9 млн руб.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Аксайский металлургический комплекс» зарегистрировано 10 июня 2020 года в Аксае. Основной вид деятельности — производство алюминия. Учредитель — Владимир Подлепенец. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

ООО «Кавказкабель» работает с 30 сентября 2022 года в Мытищах. Компания занимается производством оптоволоконных кабелей. Гендиректор — Ислам Махов. Уставный капитал — 500 тыс. руб.

Наталья Белоштейн