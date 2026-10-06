Объем электронных услуг на Дону за восемь месяцев вырос до 1 млрд рублей

Объем электронных услуг и сервисов в области информационно-коммуникационных технологий в Ростовской области за январь—август 2026 года вырос на 13,7% в сопоставимых ценах и достиг 1,04 млрд руб. Это наиболее высокий темп роста среди представленных в статистике видов платных услуг. Это следует из материалов Ростовстата, которые проанализировал «Ъ-Ростов».

Прочие платные услуги увеличились на 10%, до 18,94 млрд руб. Услуги фитнес-центров и спортивных клубов выросли на 7,3%, до 1,04 млрд руб.

В крупных сегментах рынка также отмечен рост. Бытовые услуги увеличились на 4%, до 84,84 млрд руб. Транспортные услуги прибавили 1,8%, до 57,42 млрд руб. Телекоммуникационные услуги выросли на 3%, до 33,8 млрд руб. Жилищные услуги увеличились на 2,2%, до 15,72 млрд руб., коммунальные — на 3,2%, до 67,23 млрд руб.

Объем медицинских услуг вырос на 2,8%, до 33,01 млрд руб. Услуги системы образования прибавили 1,9%, до 23,35 млрд руб. Услуги учреждений культуры увеличились на 5,6%, до 5,73 млрд руб. Туристические агентства, туроператоры и сервисы бронирования нарастили объем на 5%, до 5,82 млрд руб. Гостиничные услуги выросли на 3,4%, до 6,42 млрд руб.

Внутри бытовых услуг рост за восемь месяцев зафиксирован по основным направлениям. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования увеличились на 4,6%, до 36,37 млрд руб. Ремонт и строительство жилья и других построек выросли на 3%, до 21,14 млрд руб.

Парикмахерские и косметические услуги прибавили 4,3%, до 10,07 млрд руб. Прочие бытовые услуги увеличились на 7,9%, до 4,95 млрд руб. Изготовление и ремонт мебели выросли на 1,1%, до 3,37 млрд руб. Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, машин и приборов и изготовление и ремонт металлоизделий прибавили 3,4%, до 1,53 млрд руб.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, а также трикотажных изделий увеличился на 2,8%, до 1,41 млрд руб. Ритуальные услуги выросли на 6,2%, до 2,21 млрд руб. Услуги по аренде, лизингу и прокату прибавили 1,3%, до 652,7 млн руб.

В августе электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий составили 134 млн руб. В годовом выражении показатель вырос на 12,6%, а по сравнению с июлем — на 1,3%.

Прочие платные услуги в августе достигли 2,4 млрд руб. Их объем увеличился на 8,8% год к году, но снизился на 3% относительно июля. Услуги туристических агентств и туроператоров составили 1,03 млрд руб., увеличившись на 3,4% к августу 2025 года и на 8,1% к июлю.

Гостиничные услуги в августе достигли 1,4 млрд руб. В годовом выражении рост составил 1,8%, а к июлю — 17,1%. Медицинские услуги составили 4,42 млрд руб., прибавив 0,4% к августу 2025 года и 3,6% к июлю.

В бытовых услугах в августе объем ремонта и строительства жилья и других построек составил 3,89 млрд руб., увеличившись на 2% год к году. Парикмахерские и косметические услуги выросли на 4,9%, до 1,53 млрд руб. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования прибавили 3,8%, до 5,28 млрд руб.

Прочие бытовые услуги в августе выросли на 5,9%, до 688 млн руб. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий и трикотажных изделий увеличился на 2,9%, до 201,5 млн руб.

В целом объем платных услуг населению за январь—август составил 364,85 млрд руб., увеличившись на 3,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.

Валерий Климов