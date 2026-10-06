Занятость в Ростовской области за год практически не изменилась

Уровень занятости жителей Ростовской области в возрасте 15 лет и старше достиг 62,8% в июне—августе 2026 года. Годом ранее он составлял 62,6%, следует из оперативных данных Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, число безработных за год сократилось на 6,2%, до 42,7 тыс. человек, а уровень безработицы составил 1,9%. В среднем за три летних месяца рабочая сила в регионе насчитывала 2 млн 241,2 тыс. человек. Из них 2 млн 198,5 тыс. были заняты, 42,7 тыс. искали работу и могли приступить к ней. Эти оценки Росстат получает по выборочному обследованию населения от 15 лет. Речь идет об общей безработице по критериям Международной организации труда, а не о числе граждан, которые зарегистрировались в службе занятости.

По сравнению с мартом—маем рабочая сила увеличилась примерно на 10,9 тыс. человек, число занятых — на 12 тыс., а безработных стало на 1,2 тыс. меньше. В предыдущем трехмесячном периоде Росстат оценивал рабочую силу в 2,23 млн человек, занятых — в 2,19 млн, безработных — в 43,9 тыс. Такие скользящие трехмесячные периоды частично пересекаются, поэтому сопоставление июня—августа с мартом—маем показывает ближайшую динамику, но не изменение за отдельный квартал.

Уровень занятости — доля работающих среди всего населения соответствующего возраста, а уровень безработицы — доля безработных в составе рабочей силы. Поэтому эти показатели описывают разные стороны рынка труда. Численность рабочей силы включает и занятых, и тех, кто работы не имеет, но активно ее ищет и готов приступить к ней. Низкая безработица сама по себе не показывает, сколько людей остаются вне рабочей силы.

В ЮФО Ростовская область вошла в число регионов с наиболее низкой безработицей: 1,9%. Такой же показатель зафиксировал Ростовстат для Волгоградской области. В Краснодарском крае и Адыгее он составил 2%, в Астраханской области — 2,1%, в Севастополе — 2,2%, в Крыму — 2,3%, а в Калмыкии — 2,7%. Эти цифры приводят публикации, пересказывающие свежие данные ведомства; официальная заметка Ростовстата отдельно подтверждает показатель региона.

Станислав Маслаков