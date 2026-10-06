В Казани на дальнейшее благоустройство набережной озера Нижний Кабан выделили 800 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На дальнейшее благоустройство набережной Кабана выделят 800 млн рублей

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ На дальнейшее благоустройство набережной Кабана выделят 800 млн рублей

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Работы планируется завершить до 30 июня следующего года. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Ранее в рамках первого этапа третьей очереди благоустроили последний неблагоустроенный участок береговой линии протяженностью 1,5 км. После его открытия в августе набережная замкнула 5-километровый прогулочный маршрут вокруг озера. На участке появились прогулочные маршруты, деревянные настилы над водой, смотровые площадки и амфитеатр.

Анна Кайдалова