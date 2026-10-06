На дальнейшее благоустройство набережной Кабана выделят 800 млн рублей
В Казани на дальнейшее благоустройство набережной озера Нижний Кабан выделили 800 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
На дальнейшее благоустройство набережной Кабана выделят 800 млн рублей
Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ
Работы планируется завершить до 30 июня следующего года. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».
Ранее в рамках первого этапа третьей очереди благоустроили последний неблагоустроенный участок береговой линии протяженностью 1,5 км. После его открытия в августе набережная замкнула 5-километровый прогулочный маршрут вокруг озера. На участке появились прогулочные маршруты, деревянные настилы над водой, смотровые площадки и амфитеатр.