Суд обязал закрыть и демонтировать опасную АЗС в Ставрополе

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил иск о прекращении работы автозаправочной станции и ее демонтаже. Решение пока не вступило в законную силу, сообщает официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Ставрополья.

Предысторию дела описала прокуратура Ленинского района. В сообщении от 9 июня ведомство заявило, что одна из заправок в районе работала без декларации пожарной безопасности и системы громкоговорящей связи. Владелец не провел категорирование объекта по взрывопожарной и пожарной опасности. На въезде также не оборудовали возвышенные участки или дренажные лотки, которые должны препятствовать растеканию топлива при аварийном проливе. По оценке прокуратуры, нарушения могли привести к чрезвычайной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью людей.

В июне прокуратура потребовала через суд прекратить эксплуатацию станции и демонтировать ее. Кроме того, она попросила установить неустойку за просрочку исполнения будущего решения: 1 тыс. руб. за каждый день в первый месяц и 10 тыс. руб. в день со второго месяца. Это требование надзорного ведомства, а не подтверждение того, что суд взыскал именно такие суммы: в сообщении о результате рассмотрения дела размер присужденной неустойки не указан.

Суд удовлетворил иск полностью и обязал ответчика прекратить деятельность АЗС и демонтировать ее. Таким образом, требования прокуроров о закрытии и физическом устранении объекта получили судебную поддержку. Однако пока решение не вступило в силу, ответчик может его обжаловать; сроки исполнения обязанности по демонтажу будут зависеть от окончательного судебного акта. Прокуратура ранее сообщала, что будет контролировать рассмотрение иска и ликвидацию заправки.

Станислав Маслаков