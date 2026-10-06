СК начал проверку после гибели двух человек от угарного газа под Волгоградом

В Волгоградской области двое местных жителей погибли, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Следствие начало процессуальную проверку, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В селе Вязовка Волгоградской области двое погибли от угарного газа

Фото: СУ СКР по Волгоградской области В селе Вязовка Волгоградской области двое погибли от угарного газа

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Инцидент произошел в частном доме в селе Вязовка Еланского района. Тела двух местных жителей обнаружили днем 4 октября. По данным следствия, супруги, предположительно, отапливали дом печью, оборудованной газовой форсункой.

При осмотре места происшествия печь была в рабочем состоянии, а задвижка вентиляционного канала закрыта. Окна и двери также были закрыты. По результатам судмедэкспертизы, смерть волгоградцев наступила от отравления угарным газом. Проводятся следственные действия.

Марина Окорокова