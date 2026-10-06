Объем санаторно-курортных услуг на Дону за восемь месяцев снизился на 15%

Объем услуг санаторно-курортных организаций в Ростовской области за январь—август 2026 года составил 277 млн руб. В сопоставимых ценах показатель снизился на 15% к аналогичному периоду прошлого года, что стало наиболее заметным сокращением среди основных видов платных услуг. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Объем почтовых и курьерских услуг за восемь месяцев уменьшился на 5,5%, до 1,34 млрд руб. Юридические услуги сократились на 3,7%, до 3,83 млрд руб. Услуги специализированных коллективных средств размещения снизились на 3,1%, до 1,05 млрд руб.

Еще на 2,2% сократился объем услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. За январь—август он составил 1,94 млрд руб.

Внутри почтово-курьерского сегмента динамика была разнонаправленной. Услуги курьерской доставки за восемь месяцев выросли на 15,1%, до 396,4 млн руб., несмотря на сокращение общего объема почтовых и курьерских услуг.

Среди категорий, показавших снижение за восемь месяцев, одновременно были направления с ростом в августе. Так, объем услуг санаторно-курортных организаций в августе составил 62,3 млн руб. и увеличился на 12,9% к августу 2025 года. По сравнению с июлем показатель, напротив, снизился на 21,3%.

В августе объем почтовых и курьерских услуг составил 175,2 млн руб. В годовом выражении показатель снизился на 8,4%, а к июлю вырос на 1,7%.

Юридических услуг в августе было оказано на 485,6 млн руб. По сравнению с августом 2025 года их объем снизился на 3,8%, тогда как к июлю увеличился на 1,1%.

Объем услуг специализированных коллективных средств размещения в августе составил 247,6 млн руб. В годовом выражении он сократился на 5,2%, а по сравнению с июлем вырос на 4,6%.

Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в августе составили 258,9 млн руб. Это на 3,1% меньше, чем в августе 2025 года. За месяц показатель вырос на 0,8%.

Услуги учреждений культуры в августе составили 639,8 млн руб. К августу 2025 года их объем снизился на 3,3%, при этом по сравнению с июлем вырос на 6,4%.

В целом объем платных услуг населению Ростовской области за январь—август составил 364,85 млрд руб., увеличившись на 3,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.

Валерий Климов