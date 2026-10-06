Главу компании в Тюмени отправили под суд за задержку зарплаты на 23 млн рублей

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении директора акционерного общества — оно отправлено в суд. Он обвиняется в полной невыплате зарплаты более чем на два месяца из личной заинтересованности по ч.2 ст.145.1 УК РФ, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие установило, что с июня 2025 по июнь 2026 года руководитель компании не выплачивал зарплату 146 сотрудникам. Общий размер долга превысил 23 млн руб., при этом у обвиняемого имелась реальная возможность погасить долги. Средства с расчетных счетов направлялись на хозяйственные нужды и оплату обязательств перед контрагентами для сохранения деловой репутации предприятия.

В процессе расследования задолженность была полностью погашена.

Ирина Пичурина