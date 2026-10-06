В Пензе начали подавать отопление в больницы

В Пензе начали подавать отопление в отдельно стоящие объекты здравоохранения, сообщил глава города Олег Денисов. Несмотря на потепление, по словам мэра, необходимо поддерживать оптимальную температуру для лечения пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе начали подавать отопление в объекты здравоохранения

Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ В Пензе начали подавать отопление в объекты здравоохранения

Фото: ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ

В школах и детских садах ситуацию держат на контроле. Детские сады отапливаются по необходимости обогревателями.

Отопительный сезон в Пензе начнется с 12 октября. Сначала тепло подадут в объекты социальной сферы, затем в течение 10 дней отопление включат в жилых домах. «Вместе с ресурсоснабжающими компаниями внимательно следим за прогнозом синоптиков. Если на улице будет держаться теплая погода, то температуру теплоносителя понизим до минимальных значений, чтобы в домах и учреждениях было комфортно», — уточнил господин Денисов.

Марина Окорокова