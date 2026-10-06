Ввод жилья на Дону за восемь месяцев сократился до 1,62 млн квадратных метров

В Ростовской области за январь—август 2026 года введено 1,62 млн кв. м жилья, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Всего за восемь месяцев введено 1 622,1 тыс. кв. м жилой площади против 1 650,9 тыс. кв. м годом ранее. Снижение составило 28,8 тыс. кв. м.

При этом ввод жилья предприятиями и организациями, напротив, заметно увеличился. За восемь месяцев они ввели 735,7 тыс. кв. м, что на 31% превышает показатель годом ранее. Таким образом, на предприятия и организации пришлось около 45% всего введенного в области жилья.

Индивидуальные застройщики ввели 886,5 тыс. кв. м, что составляет 81,4% от уровня января—августа 2025 года. В абсолютном выражении объем индивидуального жилищного строительства сократился примерно на 202,8 тыс. кв. м.

Таким образом, общее снижение ввода жилья в области сформировалось на фоне существенного роста строительства предприятиями и организациями, который не компенсировал сокращение объемов индивидуальной застройки.

Валерий Климов