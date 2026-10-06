Минстрой Татарстана разработал региональную программу перехода на экономику замкнутого цикла. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане разработали программу перехода на экономику замкнутого цикла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане разработали программу перехода на экономику замкнутого цикла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К 2030 году планируется сортировать 100% ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, сократить их захоронение до 50% и вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Программа также предусматривает развитие инфраструктуры для обработки и утилизации отходов и привлечение инвестиций в отрасль. Финансировать мероприятия планируют за счет внебюджетных и привлеченных средств.

В 2024 году в Татарстане образовалось более 5 млн тонн отходов производства и потребления. В повторное применение вовлекли 10% от общего объема.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, в Татарстане через два года из 23 действующих полигонов ТКО останется лишь девять.

Анна Кайдалова