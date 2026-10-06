В ООО «Башкирэнерго» произведена первая в сезоне плавка гололеда
5 октября Белорецкие электрические сети провели успешную плавку гололеда на проводах и грозотросе ВЛ 110 кВ «Белорецк-220 — Комбинат №2». Это первая в текущем сезоне плавка гололеда в зоне ответственности ООО «Башкирэнерго». На отдельных участках величина кристаллической изморози превышала 600 кг.
Накануне в Башкирском Зауралье выпал снег, температура воздуха опускалась до минус пяти градусов по Цельсию, что привело к гололедообразованию на ЛЭП.
Плавка гололеда позволяет снизить механическую нагрузку на энергообъекты, предотвратить обрывы и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.
ООО «Башкирэнерго»
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