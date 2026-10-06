Доля женщин среди избирателей на выборах в Удмуртии превысила 60%

61,2% проголосовавших на выборах в Удмуртии — женщины, 38,8% — мужчины. Такие данные представил избирком республики. Более половины избирателей, или 60,9%, — жители в возрасте от 35 до 65 лет. 21,7% проголосовавших были моложе 35 лет, 17,4% — старше 65 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Выборы в республике проходили 18-20 сентября. По их итогам ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40% (в целом по республике — 51,6%). Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».