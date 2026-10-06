В ходе рейда на овощебазе в Новороссийске полиция нашла 21 нелегала

В Новороссийске сотрудники полиции выявили 21 нарушение миграционного законодательства в ходе рейда на одной из овощных баз города. Проверку провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого управления МВД и отдела по вопросам миграции УМВД по Новороссийску совместно с другими правоохранительными подразделениями.

Проверены граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. В отношении них составили 21 административный протокол, в том числе 10 — за незаконное осуществление трудовой деятельности в России и 11 — за нарушение режима пребывания.

Восемь иностранных граждан будут выдворены за пределы России, сообщили в полиции.

Вячеслав Рыжков