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Пулково принял девять международных авиарейсов из-за ограничений в Москве

Аэропорт Пулково принял на запасной аэродром девять международных рейсов из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах. По состоянию на 09:00 шесть из них уже отправились в аэропорты Москвы, сообщили в пресс-службе Пулково.

Пассажиров трех рейсов из-за длительного ожидания вылета высадили в терминал по решению авиакомпаний. Их отправили в Москву альтернативными маршрутами. Пулково продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ограничений в расписание внесли изменения: два рейса задержаны более чем на два часа, еще шесть отменены. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Ограничения в московских аэропортах вводили ночью 6 октября на фоне атаки беспилотников. Временно прекращали прием и выпуск рейсов все четыре аэропорта Московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 5 октября в сторону столицы следовали более 650 беспилотников. Вблизи Москвы за ночь были сбиты 105 БПЛА, позднее сообщалось об увеличении этого числа до 124.

Карина Дроздецкая

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