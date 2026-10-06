В Сочи работают 46 АЗС, АИ-95 есть на 33 станциях

По состоянию на 09:00 6 октября в Сочи работают 46 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Согласно информации топливных операторов, АИ-100 доступен на 9 станциях, АИ-95 — на 33, АИ-92 — на 32, дизельное топливо — на 36, СУГ — на 11. Актуальные данные о наличии топлива граждане могут узнать на официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина