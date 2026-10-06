В Дагестане зафиксировали самый низкий в РФ уровень пенсий

Средняя пенсия работающего пенсионера в Дагестане в августе составила 17 601 руб. — минимальное значение среди регионов России. На Чукотке показатель достиг 39 630 руб. Разница — 22 029 руб., или более чем вдвое. Такие данные за август 2026 года изучил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя выплата работающим пенсионерам по стране составила 24 017 руб., а среди всех пенсионеров — 25 469 руб. Для СКФО эта статистика выделяет Дагестан как нижнюю границу общероссийского распределения. Однако опубликованные сведения не дают оснований переносить дагестанское значение на весь округ: у республик и Ставропольского края разные состав пенсионеров и трудовая история. Региональные отделения Соцфонда сообщают о масштабах августовского перерасчета: в Дагестане он затронул 134 тыс. работающих пенсионеров, в Ставропольском крае — 140 тыс., в Кабардино-Балкарии — более 35 тыс. Отделение СФР по Дагестану, по Ставропольскому краю и по КБР обнародовали эти цифры.

Разница между регионами сама по себе не означает, что пенсионеру назначают выплату по месту жительства. На размер страховой пенсии влияют стаж, заработок и накопленные пенсионные коэффициенты; северные условия также могут давать право на повышенные выплаты. Поэтому среднее значение складывается из разных биографий и видов пенсионных прав. Данные не показывают, сколько конкретно получают пенсионеры с одинаковым стажем или профессией, и не позволяют сравнить покупательную способность выплат.

Августовский перерасчет связан с взносами, которые работодатели перечислили за пенсионеров в 2025 году. Соцфонд проводит его автоматически; прибавка зависит от заработка, а при расчете учитывают не более трех пенсионных коэффициентов. В КБР фонд отдельно напомнил, что с января 2026 года страховые пенсии выросли на 7,6%, а августовская корректировка стала дополнительной. На учете в СФР числились 40,5 млн пенсионеров, из них 8,4 млн продолжали работать.

Станислав Маслаков