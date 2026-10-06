Жителя Ижевска осудили за пропаганду в сети деятельности украинских террористов

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Ижевска за пропаганду в интернете деятельности одной из украинских террористических организаций. Об этом сообщили в УФСБ по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ему инкриминировали публичные призывы к терроризму (ст. 205.2 УК). Суд назначил фигуранту штраф в размере 450 тыс. руб. с лишением права администрировать сайты и каналы в сети. Приговор в законную силу не вступил.