В Новороссийске 6 октября пройдут учебные стрельбы

6 октября в акватории морского порта Новороссийск запланированы учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Они пройдут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает МЦУ города.

В ходе учений отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.

На время стрельб вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфингов, сапбордов и их аналогов. Любые виды плавания в указанные периоды запрещены.

Алина Зорина