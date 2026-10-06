Доля отказов от трудоустройства из-за зарплаты в Удмуртии выросла на треть

Зарплата стала наиболее распространенной причиной несостоявшегося трудоустройства в Удмуртии в 2026 году — на нее приходится 30,8% отказов, следует из данных портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За два года доля таких случаев выросла на 10,8 процентного пункта. Второй по распространенности причиной стал недостаток квалификации и навыков кандидата: 16,1% случаев. За указанный период показатель сократился на 3,9 пункта. Еще в 8,7% случаев кандидаты сами прекращали процесс трудоустройства из-за потери интереса к компании или вакансии.

«Доля случаев, связанных с гостингом — внезапным прекращением общения со стороны кандидата, также сократилась: с 11% в 2024 году до 8,2% в 2026-м. Такая динамика может свидетельствовать о том, что соискатели стали чаще сохранять коммуникацию с работодателями на разных этапах подбора. При этом заметно выросла роль заработной платы. Это может говорить о том, что уровень дохода стал более значимым фактором при принятии решения о трудоустройстве»,— сказала директор портала в Поволжье Альбина Султанова.

Среди остальных причин — не устраивающие кандидата условия труда, место работы или график (3,1%), решение работодателя (1,6%), контрофферы (1,2%). В 0,2% случаев трудоустройство срывается в результате проверки службы безопасности, в 0,1% — из-за несоответствия культурных или личностных особенностей кандидата корпоративной среде компании. Еще в 27,4% случаев указаны другие причины отказа.