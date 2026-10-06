Тепличный комплекс в Хасавюрте выставили на торги за 25,2 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Гамма» Дуньямудин Рамазанов выставил на публичные торги единым лотом тепличный комплекс в Хасавюрте, административные здания, участок площадью 2 га и оборудование. Начальная цена — 25,16 млн руб., минимальная — 18,37 млн руб. Заявки принимают с 5 октября по 24 ноября 2026 года. На каждом этапе цену снижают на 5%; по условиям объявления задаток составляет 10% цены соответствующего периода. Карточка лота и условия торгов ссылаются на первичное извещение в Федресурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В лот входят тепличное здание площадью 9,5 тыс. кв. м, административное здание на 255,9 кв. м, офис на 36 кв. м и участок площадью 20 тыс. кв. м. Вместе с ними продают две незарегистрированные теплицы с металлическим каркасом по 1,44 тыс. кв. м, два газовых котла, дизель-генератор, трансформатор на 400 кВА, насосную станцию и оборудование для полива. На участке проходит газопровод диаметром 530 мм; любые работы в его охранной зоне требуют согласования с владельцем трубопровода. В объявлении отдельно отмечено, что два объекта-теплицы не зарегистрированы.

Банкротство «Гаммы» началось по заявлению Управления ФНС по Дагестану. В июле 2020 года суд признал компанию банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника и открыл конкурсное производство. Суд включил в реестр налоговое требование на 6,13 млн руб.: 4,99 млн руб. основного долга и 1,14 млн руб. пеней и штрафов. Управляющим суд назначил Рамазанова. Текст судебного решения.

История объекта началась задолго до нынешних торгов. В 2014 году региональный информационный портал РИА «Дагестан» сообщал, что «Гамма» ввела в эксплуатацию теплицу площадью около одного гектара. Сейчас на продажу выставлен комплекс с тепличным зданием почти такой же площади, но торговые документы не раскрывают, когда предприятие прекратило работу и почему оно перестало обслуживать долги.

В декабре 2024 года «Коммерсантъ» опубликовал сообщение, что один из лотов имущества «Гаммы» продали за 7,11 млн руб. В июле 2025 года управляющий уже сообщил о продаже лота №1 за 25,35 млн руб. — это близко к нынешней начальной цене. В извещении 2026 года лот назван единым объектом, а поле площадки указывает, что торги не являются повторными.

Станислав Маслаков